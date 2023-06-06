Хабаровское предприятие примет участие в выставке BuildEx China в Шанхае Фото: Центр поддержки экспорта Хабаровского края

С 5 по 7 июня в Шанхае будет проходить ежегодная международная строительная выставка BuildEx China. Компании из разных стран поделятся последними достижениями в сферах строительства и дизайна интерьеров, производства стройматериалов, инженерных коммуникаций и других областях. Всего на выставке будет больше 400 участников из 70 стран.

В 2023 году участие в мероприятии примет хабаровский Дальневосточный проектный центр. Компания занимается проектированием зданий и сооружений, готовит проектную документацию для школ и детсадов.

Помощь в подготовке к выставке компании оказывал Центр поддержки экспорта Хабаровского края. Его представители контролировали вопросы аренды площади, установки стенда, перевозки участников в Китай и многое другое.

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