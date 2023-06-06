Победителей конкурса «Женская судьба в истории семьи, в истории Хабаровска» поздравил Сергей Кравчук Фото: администрация Хабаровска

В краевой столице прошла церемония награждения победителей конкурса «Женская судьба в истории семьи, в истории Хабаровска». Их поздравил мэр города Сергей Кравчук.

- Я признателен всем жительницам Хабаровска. Благодаря вашему труду, сердцам, заботе наш город становится только краше, комфорте и уютнее. Хочу сказать отдельное спасибо Альбине Коровиной, председателю Союза женщин, который и организовал этот конкурс. Я благодарен ей за то, что она сплотила вокруг себя самых активных горожанок и во многом содействовала тому, чтобы Хабаровск носил звание города воинской славы, - сказал Сергей Кравчук.

Конкурс посвятили юбилею города. Напомним, участницам нужно было рассказать необычную, интересную историю своей судьбы, связанную с Хабаровском. Его победительницами стали работница библиотеки Наталья Купалова и пенсионерка Людмила Мастаченко - в номинации «Хабаровск и моя судьба», руководитель отделения по работе с людьми старшего поколения Центра «Родник» Ольга Хисамутдинова и библиотекарь Анна Лыскова - в номинации «Женщина - мать (жена) защитника Отечества». Диплом в номинации «Женщина и семья» получила глава музея политехнического лицея имени Героя СССР Ивана Стрельникова Вера Попова.

Кроме того, мэр города вручил памятные знаки несовершеннолетним узникам концлагерей и ветеранам. Для участников выступили хор народной песни и коллектив народного творчества.

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