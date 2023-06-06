По вине молодого парня два человека попали в больницу после ДТП в Магаданской области Фото: ГИБДД Магадан

Ночью 3 июня в Магаданской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Виновником аварии стал 19-летний парень.

ДТП случилось на 1980 километре федеральной дороги «Колыма» в двух километрах от поселка Уптар.

- Сотрудниками ДПС установлено, что 19-летний водитель автомобиля Toyota Mark не справился с управлением и наехал на стоящий питбайк Regulmoto Five с последующим съездом иномарки в кювет, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

В итоге 42-летний водитель и 41-летняя пассажирка мини-мотоцикла получили травмы. Прибывшие на место медики отвезли их в больницу.

Позже полицейские выяснили, что у водителя питбайка не было прав, к тому же он выпил. Против него составили протокол, теперь после выписки из больницы ему грозит арест до 15 суток.

Инспекторы проводят проверку и выясняют все подробности аварии.

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