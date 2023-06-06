Дальневосточная красота: Наталья Оскар из Хабаровска завоевала титул «Миссис Россия-2023» в Москве Фото: личная страница VK Натальи Оскар

В Москве прошел финал самого долгожданного конкурса красоты для замужних женщин - «Миссис Россия мира-2023». Жительница Хабаровска, Наталья Оскар, представлявшая Дальний Восток, получила титул «Миссис Россия-2023». Хабаровчанка стала лучшей среди 83 претенденток на это звание и получила корону. Теперь Наталья Оскар может отправиться на любой из международных конкурсов красоты.

- Наши хабаровчанки сегодня выступили на всероссийском этапе «Миссис Россия мира-2023», где взяли топовые номинации, и впервые в истории Дальний Восток занял абсолютный Гран-при конкурса, - рассказала редакции «КП» - Хабаровск» Дарья Пятницкая, директор региональных конкурсов красоты на Дальнем Востоке.

На конкурс также отправилась еще одна хабаровчанка - Алина Момот. Женщина стала победительницей регионального конкурса красоты прошлой весной и представляла край на всероссийском этапе.

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