Сап-фестиваль пройдет в Хабаровском крае 25 июня Фото: администрация Ванинского района

На минувших выходных любители катания на сап-досках собрались в Ванинском районе. Они открыли неофициальный сезон катания на них. Организатором мероприятия стала Антонина Мурзина.

- На выходных компания сап-серферов провела неофициальное открытие сезона - со спуском на воду, общением и обедом на свежем воздухе, - рассказали в администрации Ванинского района.

Сейчас спортсмены готовятся к масштабному костюмированному сап-фестивалю. Он пройдет 25 июня при поддержке местной администрации. Его приурочат к юбилею района и ко Дню молодежи.

Организаторы обещают, что событие будет яркое, семейное и веселое. Оно точно понравится тем, кто любит активный отдых, свежий воздух и новые впечатления. О времени и месте проведения сообщат дополнительно.

А жителей Магадана приглашают принять участие в соревнованиях по киберспорту, которые пройдут в Красноярске.

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