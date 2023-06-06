Сап-фестиваль пройдет в Хабаровском крае 25 июня Фото: администрация Ванинского района
На минувших выходных любители катания на сап-досках собрались в Ванинском районе. Они открыли неофициальный сезон катания на них. Организатором мероприятия стала Антонина Мурзина.
- На выходных компания сап-серферов провела неофициальное открытие сезона - со спуском на воду, общением и обедом на свежем воздухе, - рассказали в администрации Ванинского района.
Сейчас спортсмены готовятся к масштабному костюмированному сап-фестивалю. Он пройдет 25 июня при поддержке местной администрации. Его приурочат к юбилею района и ко Дню молодежи.
Организаторы обещают, что событие будет яркое, семейное и веселое. Оно точно понравится тем, кто любит активный отдых, свежий воздух и новые впечатления. О времени и месте проведения сообщат дополнительно.
А жителей Магадана приглашают принять участие в соревнованиях по киберспорту, которые пройдут в Красноярске.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru