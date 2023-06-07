Выбивал двери и пытался открыть люк в полете: авиадебошира будут судить в Хабаровске

Мужчину осудят за создание угрозы безопасности пассажирам самолета в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хабаровский следственный отдел на транспорте закончил расследование дела в отношении мужчины, который угрожал безопасности полета в апреле 2023 года. Его обвиняют в хулиганстве на воздушном транспорте, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

Перед тем как подняться на борт, пассажир принял наркотики. Во время полета он начал вести себя агрессивно. Вначале он метался по салону и не реагировал на замечания персонала. Потом мужчина оскорбил бортпроводника и начал громко ругаться матом. Но дело не закончилось словесной перепалкой. Дебошир попытался ногой выбить дверь туалета, а после - открыть люк самолета. Если бы ему это удалось, полет мог закончиться авиакатастрофой.

По прибытии в аэропорт мужчину задержали. Спустя два месяца транспортной полиции удалось собрать достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд. Сейчас обвиняемый ждет приговора.

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