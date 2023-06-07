Первый случай подозрения на клещевой энцефалит зарегистрирован в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В районе имени Лазо зафиксирован первый случай подозрения на клещевой энцефалит. Медики сейчас уточняют диагноз 51-летнего мужчины, который накануне обратился за помощью после укуса кровососа.

По состоянию на 6 июня 2023 года ситуация с укусами клещей в Хабаровском крае неутешительная. С начала сезона за помощью обратились 3 435 человек, из которых 1 078 - дети. Всем пациентам проведена серопрофилактика. Активность вредителей наблюдается во всех районах края, кроме Тугуро-Чумиканского.

Специалисты проверяют всех клещей, снятых с обратившихся за помощью. По результатам исследований, 2,2 процента насекомых инфицированы клещевым энцефалитом, а 51,3 процента - боррелиозом.

Для профилактики болезней, которые переносят кровососы, в регионе проводятся акарицидные обработки зеленых территорий. План уже выполнен на 111,2 процента.

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