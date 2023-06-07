С обманутыми дольщиками встретился губернатор Хабаровского края Фото: Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел 7 июня заседание, участниками которого стали обманутые дольщики. С ними он обсудил проблемы долгостроев.

- Среди них - жилищный комплекс «Утес». Его готовность на сегодня составляет чуть больше 60 процентов. Мы делаем все возможное, чтобы достроить этот дом. Ведем по этому вопросу переговоры с ППК «Фонд развития территорий». Уже выделили часть средств из краевого бюджета в рамках софинансирования, - рассказал Михаил Дегтярев.

Согласно подсчетам специалистов, затраты на завершение работ недобросовестных застройщиков превысили 1,78 миллиарда рублей. Из этой суммы только 1,42 миллиарда - вложения самой компании.

Чтобы обеспечить софинансирование, край зарезервировал для них 341 миллион для имущественного взноса. Также в регионе ищут инвесторов на недострои. Один из вариантов привлечения - выделение земель в качестве компенсации. И власти готовы работать в этом направлении.

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