Житель Хабаровска вступил в ОПГ, чтобы распространять по городу наркотики
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске приговор суда выслушает 36-летний мужчина. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, да еще и в составе группы.
- По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина и иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую группу для совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств на территориях субъектов России, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
У них было больше 2,3 килограмма различных видов наркотиков. Организатор разместил их в Красноярском крае и Новосибирской области. Соучастники нашли запрещенные вещества в тайниках, чтобы потом расфасовать и также продавать другим людям в интернете через закладки.
Преступление смогли пресечь сотрудники краевого ФСБ при осмотре машины хабаровчанина на 2105 километре федеральной дороги «Амур» сообщением «Чита-Хабаровск».
Уголовное дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд. Дела против других участников пока расследуются.
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