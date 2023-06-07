Житель Хабаровска вступил в ОПГ, чтобы распространять по городу наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске приговор суда выслушает 36-летний мужчина. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, да еще и в составе группы.

- По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина и иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую группу для совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств на территориях субъектов России, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

У них было больше 2,3 килограмма различных видов наркотиков. Организатор разместил их в Красноярском крае и Новосибирской области. Соучастники нашли запрещенные вещества в тайниках, чтобы потом расфасовать и также продавать другим людям в интернете через закладки.

Преступление смогли пресечь сотрудники краевого ФСБ при осмотре машины хабаровчанина на 2105 километре федеральной дороги «Амур» сообщением «Чита-Хабаровск».

Уголовное дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд. Дела против других участников пока расследуются.

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