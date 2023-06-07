«Письмо из Магадана» могут отправить жители города Фото: администрация Магадана

Жители областного центра могут отправить «Письмо из Магадана». Акцию запустил Туристский информационный центр в преддверии Дня России. Открытки можно будет подписать и бесплатно отправить родным и в любую точку страны.

- 8 и 9 июня выберете открытку с изображениями Натальи Ковалевой из серии «Город, где тебя ждут», напишите на ее обороте самые важные и теплые слова для родного человека, а потом отправьте своим самым близким людям и друзьям, - рассказали в администрации Магадана.

Для отправки карточек в офисе Центра оборудовали специальную зону, где есть все необходимое для этого. Он работает будние дни с 9 до 18 часов. Специалисты будут ждать вас в это время, без обеденного перерыва, на Школьном переулке, 3, кабинет 213. Задать все вопросы можно по телефону для справок: 8 (4132) 60-70-11.

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