Автобусы начнут ездить по улице Тихоокеанской с 25 июня в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Из-за дорожных работ на Тихоокеанской некоторые автобусы изменили схему движения. В объезд по Стрельникова и Профессора Даниловского приходится ездить пассажирам маршрутов №№ 8, 11, 23, 35, 46, 49, 68 и 71.

В администрации Хабаровска сказали, что на прежние маршруты автобусы вернутся уже 25 июня. К этому времени подрядчик закончит работы на участке, где сейчас не могут проехать габаритные машины. А пока автобусы подбирают и высаживают пассажиров на остановках «Улица Профессора Даниловского» и «Северный микрорайон».

В мэрии напомнили, что получить информацию о работе общественного транспорта на маршрутах можно на сайте транспорт27.рф, в мобильном приложении Go2bus, или позвонив диспетчеру по круглосуточному телефону 45-00-56.

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