В Хабаровске подвели итоги голосования за благоустройство территорий в 2024 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске закончилось голосование за общественные территории, которые будут обустроены в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Лидером опроса жителей краевой столицы стал сквер на Аксенова. За него проголосовали 7 702 человека. Всего участие в опросе приняли 44 687 человек.

- Сквер будет обустроен в 2024 году в первую очередь. В течение месяца комиссия определит другие общественные объекты, которые преобразят в 2024 году, - рассказала представитель администрации Хабаровска Мария Мельникова.

Всего по проекту «Формирование комфортной городской среды» за все годы были отремонтированы 24 территории. Еще пять приведут в порядок в 2024 году.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.