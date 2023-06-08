Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 160 малых предприятий Фото: Правительство Хабаровского края

В 2023 году краевой Гарантийный фонд предоставил поручительства 160 малым предприятиям на сумму 815, 68 миллионов рублей. Благодаря этому в бюджет региона удалось привлечь больше двух миллиардов рублей кредитных средств.

- Среди предприятий, обратившихся в Фонд – кафе-кондитерская «Фабрика эклеров». Компания планирует провести модернизацию и увеличить выпуск продукции с двух до трех с половиной тысяч кондитерских изделий в день, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Получить поддержку Фонда может каждый предприниматель, который зарегистрирован в регионе. Для этого нужно отправить заявку через банк, где планируется оформить заем. Сотрудники сами сформируют и направят документы. Срок рассмотрения заявки составляет один – три рабочих дня.

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