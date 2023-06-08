Пройти обряд очищения на выходных смогут жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В предстоящий понедельник жители Хабаровского края отметят День России. Отдыхать они будут три дня, а значит, есть больше времени на развлечения. К тому же в минтруизма подготовили много экскурсий, походов и фестивалей на небольшие каникулы.

- 11 июня состоится фестиваль народного творчества «Соцветие культур». На мероприятие приедут ансамбли, творческие коллективы из районов Хабаровского края, а также Республики Саха (Якутия). Гостей ждут конкурсы и угощения народов Амурской области, мастер-классы по рисованию на камнях, созданию сувениров из рыбьей кожи и бересты и национальные обряды, например, по очищению. Фестиваль начнется в 12 часов в селе Троицкое, - рассказали в региональном министерстве туризма.

Новинка этого сезона - экскурсия к пчелам. Она пройдет 11 июня и позволит участникам познакомиться с сельской жизнью. Участников встретят с караваем и накормят вкусным обедом. Гостей пригласят в храм новомученицы Екатерины Арской, затем на прогулку по берегу горной реки, покажут пасеку и проведут мастер-класс по созданию свечи из вощины.

В краевой столице пройдет обзорная экскурсия «Город с пятитысячной купюры». Она начнется от памятника Муравьеву-Амурскому, изображенного на одной стороне банкноты, а закончится на Амурском мосту, который украшает оборотную сторону. Поездка состоится 11 июня и продлится четыре часа.

В воскресенье и понедельник запланирован военно-исторический фестиваль «Дальневосточный Форпост». В пятый раз площадкой мероприятия станет подножие сопки Июнь-Корань в селе Волочаевка. Архитектура фестиваля представляет собой несколько военно-исторических локаций, в каждой из которых будут свои выставки, викторины и мастер-классы.

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