Первый с 2013 года рейс отправился в Минеральные Воды из Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае открываются новые авиамаршруты. Накануне в Минеральные Воды отправился первый беспересадочный рейс. Его выполняет авиакомпания iFly с 8 июня до 28 сентября.

Пассажиры смогут улететь раз в неделю - по четвергам. Вылет состоится в 14:55, прибытие в краевую столицу в пятницу в 10:20. Последний такой рейс выполнялся в регионе 10 лет назад.

- С открытием нового направления для жителей Хабаровского края появляется дополнительная отличная возможность комфортно добраться до черноморских курортов. Благодаря поддержке Правительства РФ на рейсах доступны билеты по сниженному тарифу, - сказала глава краевого минтранса Ирина Горбачева.

Это уже третье направление, которое открыла авиакомпания из Хабаровска. Также жители региона могут улететь в Санкт-Петербург, а с 10 июня еще и в Сочи. На всех рейсах есть льготные билеты. В Минеральные Воды со скидкой могут улететь пассажиры до 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, инвалиды детства I, II групп и многодетные семьи. В культурную столицу по льготе могут отправиться еще и жители Дальнего Востока с пропиской в регионе.

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