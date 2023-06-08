Активистов ветеранского движения наградил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук наградил активистов, принявших участие в благотворительном конкурсе «Цветущий лотос». В семи номинациях определили 22 победителей.

Так, внимания заслужил Андрей Чернов – он создает электроподъемники для людей с инвалидностью, проводит мастер-классы для особенных детей и привозит нуждающимся продукты. Мужчина победил в номинации «Всего один человек может изменить жизнь многих». Дипломантом стала Алина Чайковская, которая вот уже четыре года собирает одежду для тех, кому в жизни сейчас непросто.

- В Хабаровске живут особенные люди. Я ими очень горжусь. От лица всех жителей города хочу сегодня поблагодарить каждого участника конкурса за труд, вдохновение и бескорыстное служение людям. Уверен, что мероприятие будет проводиться каждый год, и мы сможем поощрять самых лучших и самых активных, - сказал Сергей Кравчук.

Заявки на конкурс принимали в формате историй о благотворительности, которой занимаются жители города. На него подали 67 заявок, а победителей выбирали сами жители. Свой выбор сделали почти 9 300 человек со всех районов края. Принимало участие в этом и жюри из 11 экспертов.

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