Планировать семейный бюджет научат жителей Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае реализуется программа по повышению финансовой грамотности жителей. Только за прошлый год по этому направлению прошло больше тысячи мероприятий, в которых приняли участие свыше полумиллиона человек.

- С расширением финуслуг появление новых инструментов консультации по планированию семейного бюджета, безопасному и грамотному использованию банковских услуг как никогда актуально. Поэтому в Хабаровском крае этим вопросам уделяется большое внимание, - рассказали в минфинансов Хабаровского края.

Обучающие уроки уже включены в школьные программы. В 2022 году даже прошла тематическая онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству, были организованы онлайн-уроки и игры.

Особая целевая аудитория - пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники соцучреждений проводят для них беседы и консультации. Уже проведено более 350 мероприятий по вопросам пенсионной, социальной, бюджетной, кибер- и грамотности в сфере ЖКХ. Проинформировано больше 12 тысяч человек.

Отдельное направление - работа с предпринимателями и людьми, заинтересованными в открытии своего дела. Для них проводятся семинары, конференции, практикумы, информационные встречи, консультации по вопросам кредитования и мерам господдержки.

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