Должность замначальника минздрава ЕАО занял 25-летний IT-специалист

Должность замначальника минздрава ЕАО занял 25-летний Александр Маринчук Фото: pgusa.ru

В минздраве Еврейской автономной области новое назначение. У главы ведомства появился новый молодой заместитель.

- Александр Сергеевич Маринчук назначен на должность государственной гражданской службы ЕАО заместителя начальника департамента здравоохранения правительства области с 22 мая 2023 года, - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Александр Маринчук - выпускник ПГУ имени Шолом-Алейхема. На сайте вуза его имя внесено в список успешных студентов. Он получил образование по специальности «Информационные системы и технологии» в 2021 году.

- Будучи магистрантом, был удостоен стипендии правительства РФ. Написал более 30 статей, одержал победу во множестве научно-исследовательских конкурсов, принимал участие с докладами во всероссийских и международных научных конференциях. Параллельно устроился на работу в управление информатизации университета, - рассказал о себе Александр Маринчук.

Основным направлением работы молодого IT-специалиста будет курирование вопросов по информатизации.

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