Работу врачей хабаровского Перинатального центра отметили в правительстве края Фото: Перинатальный центр имени профессора Г.С. Постола

Каждый год в краевой Перинатальный центр обращаются больше полутора тысяч женщин. Многие из них приезжают из других дальневосточных регионов, потому что врачи в Хабаровске – одни из лучших в России. В Перинатальном центре проводят сложнейшие операции, которые помогают сохранить и восстановить репродуктивные функции организма.

– Например, миома матки, может привести к невозможности выносить беременность, а истмико-цервикальная недостаточность – к преждевременным и даже экстремально преждевременным родам на сроке до 28 недель. Перед планированием ребенка важно пройти все обследования, чтобы исключить риски, – рассказала завотделением гинекологии Перинатального центра Марина Губченко.

Врачи Центра проводят большую часть операций лапароскопическим методом. Она практически не наносит вреда организму, а пациентки быстро восстанавливаются после вмешательства. С 2019 года специалисты также проводят уникальные операции кесарева сечения при врастании плаценты. Несмотря на сложность, им удается не только спасти жизнь женщины, но и сохранить ее репродуктивную систему.

Подобные операции – часть региональной программы по повышению рождаемости. Своим опытом реализации демографической политики Хабаровский край сможет поделиться на VIII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» (prodfo2023.ru), которая пройдет в Амурской области в июле 2023 года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.