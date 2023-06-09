Машина в хлам и разбросанные овощи на дороге: серьезное ДТП произошло в Хабаровске

Четыре машины столкнулись в Хабаровске, мужчина получил тяжелые травмы
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Авария с четырьмя машинами произошла на одной из оживленных улиц Южного района в Хабаровске. Водитель небольшого грузовика «Тойота-Лит-Айс» ехал по Суворова в сторону Ворошилова, когда потерял управление и выскочил на встречку. Машина протаранила «Тойоту-Приус», которая отлетела еще в два автомобиля: «Ниссан-Теана» и «Тойота-Веросса».
- Авария произошла 9 июня в районе дома №63 на Суворова. Пострадал водитель грузовика. Его в машине скорой увезли в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Пострадавшего забрала карета скорой помощи
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
По предварительным данным, пострадавший мужчина получил травму позвоночника. Точный диагноз будет известен позже.
Сейчас дорога в месте аварии усыпана овощами, которые перевозил водитель грузовика. От удара их разбросало на десятки метров вокруг. На месте проезд машин регулируют сотрудники ДПС.
Проезд по улице Суворова затруднен
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru