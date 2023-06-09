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НовостиПроисшествия9 июня 2023 4:03

Машина в хлам и разбросанные овощи на дороге: серьезное ДТП произошло в Хабаровске

Четыре машины столкнулись в Хабаровске, мужчина получил тяжелые травмы
Александра ЯВИЩЕНКО
Четыре машины столкнулись в Хабаровске, мужчина получил тяжелые травмы

Четыре машины столкнулись в Хабаровске, мужчина получил тяжелые травмы

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария с четырьмя машинами произошла на одной из оживленных улиц Южного района в Хабаровске. Водитель небольшого грузовика «Тойота-Лит-Айс» ехал по Суворова в сторону Ворошилова, когда потерял управление и выскочил на встречку. Машина протаранила «Тойоту-Приус», которая отлетела еще в два автомобиля: «Ниссан-Теана» и «Тойота-Веросса».

- Авария произошла 9 июня в районе дома №63 на Суворова. Пострадал водитель грузовика. Его в машине скорой увезли в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Пострадавшего забрала карета скорой помощи

Пострадавшего забрала карета скорой помощи

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

По предварительным данным, пострадавший мужчина получил травму позвоночника. Точный диагноз будет известен позже.

Сейчас дорога в месте аварии усыпана овощами, которые перевозил водитель грузовика. От удара их разбросало на десятки метров вокруг. На месте проезд машин регулируют сотрудники ДПС.

Проезд по улице Суворова затруднен

Проезд по улице Суворова затруднен

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

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