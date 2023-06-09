Пенсионер уснул с сигаретой и погиб при пожаре в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

Неосторожное курение стало причиной трагедии в Облученском районе ЕАО. В 22:22 8 июня спасателям позвонили жители Теплоозерска и сообщили, что по улице Дубовой полыхает частный дом.

- На место происшествия прибыли огнеборцы ведомственной пожарной охраны Теплоозерского цементного завода и Бираканского пожарного поста. Когда пожарные прибыли на место, одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Во время тушения спасатели нашли тело пожилого мужчины. Позже выяснилось, что это был хозяин дома.

Здание сгорело полностью. Специалисты установили, что, скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Мужчина просто уснул с сигаретой.

Проверка продолжается. Устанавливается ущерб, нанесенный пламенем.

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