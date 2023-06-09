27 дорог отремонтируют по нацпроекту «БКД» в Хабаровском районе Фото: администрация Хабаровского района

В Хабаровском районе приступили к работам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»). В 2023 году здесь приведут в порядок 27 объектов на сумму свыше 200 миллионов рублей. Общая протяженность участков составит 27 километров.

Дорожники уже начали класть асфальт на Лазурной улице в селе Бычиха. Им предстоит обновить больше одного километра дорожного покрытия. Предварительно рабочие срезали куски поднявшегося асфальта и отсыпали основание дороги. Стоимость работ на этом участке составит 15,6 миллиона рублей.

Всего на 2023 год запланирован ремонт 116 дорог протяженностью свыше 100 километров. Больше половины объектов находятся в Хабаровске и Комсомольске.

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