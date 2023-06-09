За спасение людей при пожарах наградили сотрудников МЧС Хабаровского края Фото: МЧС Хабаровского края

В МЧС Хабаровского края прошла церемония награждения сотрудников медалями «За спасение на пожаре». Их из рук начальника Главного управления Матвея Гибадулина получили семь человек.

Награда дается за смелость и отвагу при тушении пожара и спасении людей, при котором есть риск и для собственной жизни. Такие качества показали Станислав Лучун и Климентий Голубин из первой пожарно-спасательной части, Виктор Залуцкий и Вячеслав Ившин из специализированной пожарно-спасательной части, а также Алексей Пак, Егор Роговенко и Павел Шляхов из третьей пожарно-спасательной части. За каждой медалью своя история пожара и спасения.

Так, 3 декабря прошлого года в Хабаровске загорелся деревянный двухэтажный дом на улице Истомина. Когда приехали спасатели, огонь распространился на 150 квадратных метров. Пожарные отправились на второй этаж, за открытой дверью одной из квартир Станислав Лучун и Климентий Голубин нашли женщину без сознания, а рядом с ней - газовый баллон.

- Пожарные среагировали мгновенно. Один огнеборец направил ручной пожарный ствол в помещение, прикрывая своих товарищей от подступающего пламени, а двое других бросились к пострадавшей. Используя дыхательный аппарат и спасательное устройство, на руках они вынесли ее на свежий воздух, где передали бригаде скорой помощи. Но оставался еще газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту. Не теряя времени, сотрудники бросились наверх и вынесли его на улицу. Умелые, профессиональные и решительные действия огнеборцев не допустили гибели человека и взрыва бытового газа, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Виктор Залуцкий и Вячеслав Ившин отличились на пожаре в деревянном доме на улице Революции 9 января. Лежащую на полу женщину они увидели на кухне. Прикрывая коллег, они помогли вынести ее на улицу, а потом вернулись в горящее здание и стали тушить огонь. Жильцы сказали, что в доме могут быть газовые баллоны. Спасатели нашли их, но в дыму разглядели не сразу. Они успели вытащить три емкости буквально за 10 минут до того, как могла случиться трагедия.

Алексей Пак, Егор Роговенко и Павел Шляхов спасли людей 8 февраля при пожаре на Карла Маркса в Хабаровске. Первым на место прибыл Егор Роговенко. Жильцы сказали ему, что в деревянном доме могли остаться люди. Тогда руководитель тушения придумал план: разделиться на два звена, поискать источники воды, а сам вызвал электриков, чтобы выключить в доме свет. Павел Шляхов и Алексей Пак отправились на разведку в составе звена. Все было в дыму, эвакуироваться со второго этажа стало невозможно: из квартиры на первом вырвалось пламя. А за лестничным проемом были люди, которые не успели выбежать. Некоторые стали терять сознание. Недолго думая, пожарные, рискуя жизнью, ринулись на спасение. Им удалось вывести четырех человек.

Специалисты говорят: спасать жизни людей им больше всего помогает хладнокровие и умение спокойно мыслить.

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