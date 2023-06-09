Пострадала по ошибке: магаданец испортил машину, похожую на авто обидчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Колымы задержала 19-летнего жителя областной столицы. Против него завели дело за порчу чужой иномарки.

В апреле парень поссорился с приятелем, и в один из вечеров, выпив алкоголя, решил ему отомстить. Способ выбрал простой: испортить его машину. Но в итоге пострадала случайная девушка: ее иномарка оказалась похожей на авто знакомого.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 19-летнего магаданца, который апрельской ночью разбил камнем заднее стекло иномарки. Выяснилось, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить своему обидчику, а машина пострадавшей просто оказалась похожа на его автомобиль. Материальный ущерб составил свыше 50 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Молодой человек признал свою вину. Правда, от ответственности его это не спасет: парень может отправиться в колонию на два года.

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