Дождались: спорткомплекс в Комсомольске откроется спустя пять лет после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры заработает спорткомплекс в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию Центра игровых видов спорта и единоборств. Это стало возможно благодаря вмешательству краевой прокуратуры.

Строительство началось в 2018 году. Стоимость работ превысила миллиард рублей.

- Органами прокуратуры обеспечено надзорное сопровождение возведения Центра, пресекались волокита в корректировке проекта, нарушения графиков работ, строительных норм и правил. За период стройки прокуратурой внесено 30 актов реагирования, в том числе в адрес главы региона, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В итоге удалось нарастить темпы строительства и привлечь дополнительные деньги на покупку оборудования и инвентаря.

Свои двери Центр откроет в сентябре. Здесь смогут заниматься сразу 450 человек, также планируется проводить соревнования всероссийского и международного уровня.

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