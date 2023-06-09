Пассажирское сообщение с Китаем открывается на Дальнем Востоке с 10 июня Фото: минтранс Хабаровского края

Россия готова возобновить пассажирское сообщение из пункта пропуска Хабаровск до пунктов Поярково, Амурзет и Покровка. Теплоходы начнут ходить уже 10 июня.

Об этом сообщает Хабаровский филиал ФГКУ Росгранстрой. Хабаровский край будет связан с ЕАО и Амурской областью. Пропускать будут, в том числе, и автомобили.

- Пассажирское сообщение между пунктами пропуска Нижнеленинское (РФ, ЕАО) и Тунцзян (КНР) осуществляться не будет в связи с неготовностью противоэпидемического оборудования на китайской стороне, - сказали представители ведомства.

Также сообщается, что пункты Амурзет (ЕАО), Нижнеленинское (ЕАО) и Покровка (Хабаровский край) не будут работать 11 и 12 июня из-за празднования Дня России.

Кроме того, 10 июня из Фуюаня прибудут два судна на 50 и 100 мест. Они доставят в Хабаровск туристов из Китая и увезут обратно российских пассажиров. Оформить визу хабаровчане могут уже, прибыв на место. Одно из условий поездки – отрицательный тест на ковид, сделанный максимум 48 часов назад.

Примерная стоимость путевки на три дня и две ночи составит 10,5 тысячи рублей, виза обойдется в 180 юаней (примерно 2 068,13 рубля по курсу на 9 июня). Услуга предоставляется через туроператора для групп от трех человек.

Уже известен и примерный режим работы пункта пропуска – с 9 до 20 часов. График может поменяться, когда сотрудники поймут, сколько времени нужно на оформление пассажиров и грузов.

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