Материнский капитал за третьего ребенка в Хабаровском крае получили более тысячи семей в 2023 году

В крае три семьи, где одновременно родились трое или более детей. Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты края

Выплату около 300 тысяч рублей по материнскому капиталу за третьего ребенка только за первые пять месяцев 2023 года получили уже более тысячи семей. Мера поддержки помогает улучшить жилищные условия, оплатить оказание медицинских услуг или обеспечить образование, как детям, так и их родителям.

- Помимо материнского капитала, при рождении третьего ребенка семьи получают бесплатные путевки в детские санатории, а также в санаторные оздоровительные лагеря. При рождении второго и каждого последующего ребенка также положено единовременное пособие в пять тысяч рублей, - сообщили в министерстве социальной защиты края.

Появление третьего ребенка дает семье статус многодетной, благодаря чему та может претендовать на получение ежемесячных выплат в размере 821,58 рубля на каждого ребенка-школьника и льготных лекарств для детей до шести лет. В случае, если трое или более детей родились одновременно, семья, по распоряжению губернатора Михаила Дегтярева, получает выплату до семи миллионов рублей. Такую поддержку в крае уже ощутили три семьи из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурского района.

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