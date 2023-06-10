30 лет со дня образования отметили подразделения Управления Росгвардии по Хабаровскому краю

На торжественной церемонии бойцов поздравили вице-губернатор края и мэр Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Торжественное мероприятие в честь годовщины со дня образования СОБР «Ерофей», ОМОН «Амурский» и ОМОН «Тигр» прошло в Хабаровске с участием военнослужащих. С поздравлением к собравшимся обратился вице-губернатор региона Александр Никитин, отметив честность, порядочность и особую закалку бойцов.

- Каждый день вы рискуете жизнью ради спокойствия наших граждан, стоите на страже закона, защищаете страну от террористических угроз. С честью и мужеством выполняете задачи в зоне СВО. Благодаря вам жители Хабаровского края могут чувствовать себя под надежной защитой, - заявил Александр Никитин.

Отличившиеся сотрудники получили благодарственные письма из рук вице-губернатора. Затем виновников торжества поздравил мэр города Сергей Кравчук.

- Вы - пример безупречного служения стране, чести и достоинства. Сотрудники, проявляя отвагу и храбрость, участвуют в выполнении наиболее сложных боевых задач, действуя умело и результативно. Благодарю вас за честную и безупречную работу, - обратился градоначальник.

Спецотряды появились в Хабаровске в 1993 году. Назначение создания отрядов - обеспечению общественного порядка и безопасности.

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