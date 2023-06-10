Гараж полностью выгорел в ЕАО

Пожарных вызвали очевидцы
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Возгорание произошло в поселке Приамурском Смидовичского района. Задымление со стороны заброшенного участка привлекло внимание очевидцев, которые обратились за помощью спасателей.
На вызов отправились семь человек и три единицы техники.
- В момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено пламенем. Возгорание оперативно ликвидировано. В результате пожара гараж поврежден огнем по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.
Собственник недвижимости, а также ущерб, который был нанесен огнем, продолжают устанавливаться сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы. Предположительными причинами возгорания называются аварийный режим работы электросети или неосторожное обращение с огнем.
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