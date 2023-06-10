Земля хабаровская омоется перед Днем России

Будет солнце, но зонт не будет лишним Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с летом, наконец, пришли действительно жаркие дни, однако ситуация за окном в течение дня не радует стабильностью.

В столице Хабаровского края, несмотря на тепло, есть вероятность попасть под небольшой кратковременный дождь. Ночью температура доберется до +13 градусов, а днем достигнет +26 градусов. Ветер юго-восточный до 11 метров в секунду.

Южные районы края будут более сухими, так как существенных осадков не предвидится. Ночью потеплеет до +14 градусов, а днем температура поднимется аж до +28 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.

В центральных районах, кроме Советско-Гаванского и Ванинского районов, пройдут кратковременные дожди. Максимальное тепло ночью зафиксируется на отметке в +10 градусов, а днем пик тепла придется на +27 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.

Не обойдут небольшие осадки и северные районы за исключением Охотского района. Температура ночью будет колебаться от +4 до +13 градусов, а днем термометр может показать, как +9, так и +27 градусов. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду.

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