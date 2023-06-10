Неудачный обгон привел к гибели в ДТП в Хабаровском крае

Среди пострадавших оказались несовершеннолетние Фото: Сергей ГАПОН

После полудня автомобиль Хонда Фит двигался в сторону села Восточное. Водительница иномарки решила обогнать двигающийся впереди автомобиль, для чего выехала на встречную полосу.

К маневру не оказался готов ехавший навстречу грузовик Шакман, который двигался по своей полосе, не нарушая правил, однако не смог среагировать на выскочившую Хонду. В итоге, Фит врезался в Шакман, после чего грузовик въехал еще и в КАМаз.

Габариты Хонды Фит и скорость столкновения привели к травмам водительницы, которые оказались несовместимыми с жизнью – женщина скончалась еще до приезда скорой помощи. Все остальные участники ДТП были госпитализированы. Среди пассажиров одного из автомобиля был и несовершеннолетний.

Сотрудники следственно-оперативной группы продолжают работу на месте происшествия, устанавливая обстоятельства случившегося.

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