Телемарафон «Все для победы!» состоится в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае запустят телемарафон «Все для победы!». Он пройдет 12 июня с 8:00 до 12:00 на телеканале «Губерния». Он направлен на поддержку российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

В День России на телевидении выступят участники СВО, общественные деятели, волонтеры, представители Народного фронта, блогеры и политики. На трансляции будет высвечиваться QR-код. Отсканировав его, зрители смогут перейти на счет фонда «Все для победы!».

- Все перечисленные средства пойдут на поддержку наших земляков, участвующих в спецоперации. Планируется закупить автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, тактические аптечки и много другое, так нужное нашим защитникам, - рассказали организаторы телемарафона.

Первый телемарафон проходил в Хабаровском крае в феврале 2023 года. Во время трансляции зрители перечислили на поддержку бойцов более трех миллионов рублей.

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