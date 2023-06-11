Губернатор Хабаровского края принял участие в крестном ходе Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук приняли участие в крестном ходе. Мероприятие состоялось после божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Крестный ход прошел по улице Тургенева с 11:00 до 13:00. С площади Славы участники спустились до Комсомольской площади. Торжественное мероприятие проходит в Хабаровске каждый год.

- Сегодня, в тяжелые годы испытаний, Русская Православная Церковь и все православные вместе с нашими военными, вместе с нашей страной вступили в борьбу добра со злом. В мире ни у кого нет сомнений: Россия отстаивает свои традиционные ценности. Борется за свою семью, свой язык, свои веру, землю и историю. С нами Бог, за нами – Правда! – сказал Михаил Дегтярев.

Всего в крестном ходе принимали участие более 2000 жителей города. Проводили обряд митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, епископы Амурский и Чегдомынский Николай и Николаевский и Богородский Иннокентий.

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