Квартира загорелась в поселке Усть-Омчуг в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В ночь на 11 июня в поселке Усть-Омчуг загорелась многоэтажка на Комсомольской. Огонь начался в двухкомнатной квартире на четвертом этаже.

На место приехали трое пожарных. Они открыли дверь и обнаружили, что горят личные вещи и потолок. Площадь пожара составила три квадратных метра. По предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электрооборудования. На месте работают дознаватели.

- Рекомендуем оборудовать каждый дом автономным пожарным извещателем - эффективным прибором для предотвращения гибели людей и обнаружения возгораний, - сказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

С 1 марта 2023 года извещатели можно установить бесплатно. Это касается многодетных семей и социально незащищенных граждан. Прибор улавливает дым и издает громкий сигнал, будящий людей. Согласно статистике, пожары в квартирах происходят в основном ночью. Установить извещатель можно и самостоятельно в квартирах, на даче и в частных домах.

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