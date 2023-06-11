Квартира загорелась в поселке Усть-Омчуг в Магаданской области
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
В ночь на 11 июня в поселке Усть-Омчуг загорелась многоэтажка на Комсомольской. Огонь начался в двухкомнатной квартире на четвертом этаже.
На место приехали трое пожарных. Они открыли дверь и обнаружили, что горят личные вещи и потолок. Площадь пожара составила три квадратных метра. По предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электрооборудования. На месте работают дознаватели.
- Рекомендуем оборудовать каждый дом автономным пожарным извещателем - эффективным прибором для предотвращения гибели людей и обнаружения возгораний, - сказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
С 1 марта 2023 года извещатели можно установить бесплатно. Это касается многодетных семей и социально незащищенных граждан. Прибор улавливает дым и издает громкий сигнал, будящий людей. Согласно статистике, пожары в квартирах происходят в основном ночью. Установить извещатель можно и самостоятельно в квартирах, на даче и в частных домах.
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