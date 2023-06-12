Житель Магадана осужден за шутку о заложенной бомбе в аэропорту Иркутска

Мужчина заявил, что в его багаже находится бомба
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Зимой 2023 года житель Магаданской области выполнял перелет по маршруту Иркутск-Магадан. Перед посадкой в самолет он сообщил ложную информацию об акте терроризма в здании аэропорта.
В момент прохождения предполетного досмотра мужчина сообщил, что в го багаже находится взрывное устройство. Сотрудники аэропорта оперативно вызвали сотрудников полиции и саперов, однако при личном досмотре никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении колымчанина. В ходе заседания подсудимый заявил, что сказанное им было в шутку. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд назначил обвиняемому наказание в виду двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.
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