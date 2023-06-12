Житель Магадана осужден за шутку о заложенной бомбе в аэропорту Иркутска

Мужчина заявил, что в его багаже находится бомба Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зимой 2023 года житель Магаданской области выполнял перелет по маршруту Иркутск-Магадан. Перед посадкой в самолет он сообщил ложную информацию об акте терроризма в здании аэропорта.

В момент прохождения предполетного досмотра мужчина сообщил, что в го багаже находится взрывное устройство. Сотрудники аэропорта оперативно вызвали сотрудников полиции и саперов, однако при личном досмотре никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении колымчанина. В ходе заседания подсудимый заявил, что сказанное им было в шутку. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил обвиняемому наказание в виду двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.