Более 500 тысяч туристов посетили Хабаровский край

Хабаровский край в 2022 году посетили 580 тысяч туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Показатели внутреннего туризма начинают возвращаться к допандемийным отметкам. Такие данные привело министерство туризма Хабаровского края. Согласно подсчетам, в 2022 году регион посетили 580 тысяч человек, что составляет около 12 процентов от общего количество людей, решивших посетить Дальний Восток.

Гостиницы Хабаровского края также завершили год ростом на 12 процентов относительно 2021 года. Поток российских и иностранных гостей превысил прогнозируемые значения. Только на территории региона функционируют 460 отраслевых организаций, в которых задействовано более полутора тысяч человек.

- Пока у нас по-прежнему не хватает комфортных мест для размещения, но в моем понимании есть два вида туризма. Первый – когда ты приезжаешь в гостиницу и выезжаешь на какие-то экскурсии. Но мне нравится другой вид туризма, когда выезжаешь в лес, на реку, путешествуешь, сплавляешься. По второму виду туризма мы и объявили конкурс «Дальний Восток – земля приключений», - заявил Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Инвесторам и представителям туристической отрасли доступны меры государственной поддержки. Так, в 2022 году на строительство пяти гостиниц было выдано 667 миллионов рублей в качестве льготных кредитов из федерального бюджета.

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