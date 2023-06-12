На выборы губернатора Магаданской области выдвинуты два кандидата

Сергей Носов выставил свою кандидатуру на выборы губернатора Магаданской области Фото: Избирательная комиссия Магаданской области

Магаданское отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатом на предстоящие выборы губернатора региона. Им стал действующий губернатор Сергей Носов.

Незадолго до этого Носов встречался с президентом России Владимиром Путиным, который поддержал кандидатуру действующего главы субъекта. Сам кандидат подал пакет документов, необходимых для выдвижения, еще 10 июня. В течение трех дней областная избирательная комиссия примет решение о регистрации уполномоченного кандидата по финансовым вопросам и выдаст разрешение на открытие специального избирательного счета.

Днем поздне магаданское отделение КПРФ решила выдвинуть своего кандидата. Им стал депутат областной думы Сергей Гончаренко.

Напомним, областная избирательная комиссия установила, что выборы главы региона пройдут 8, 9 и 10 сентября с восьми часов утра до восьми часов вечера.

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