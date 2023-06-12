Рейс из Москвы в Магадан вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Рейс из Москвы в Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент с воздушным судном Boeing 777-300, который вылетел из Москвы в Магадан, произошел еще вечером 9 июня.

После взлета экипаж самолета сообщил диспетчеру московского районного центра единой системы организации воздушного движения о срабатывании индикации ограничения по максимальной скорости. В это время самолет находился на эшелоне FL230 (семь тысяч метров над землей - прим.ред.).

Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. По указанию центра управления полетами авиакомпании в течение 15 минут самолет сбрасывал неотработанное топливо.

В 21:54 по московскому времени Boeing совершил благополучную посадку в Шереметьево. Находящиеся внутри пассажиры не пострадали.

На следующий день аналогичный рейс вылетел из Москвы и прибыл в пункт назначения.