Михаил Дегтярев провел встречу с курсантами военно-спортивной смены лагеря в Хабаровске

Обучение в лагере проходят 200 детей Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев посетил детский оздоровительный лагерь «Энергетик», на базе которого развернута первая военно-спортивная смена регионального Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

В ходе торжественной линейки губернатор поздравил присутствующих с Днем России.

- Мы отмечаем День России - один из главных праздников для нас. Наша страна с тысячелетней историей. За эти годы на Россию кто только ни нападал, но всегда русские воины вставали на защиту Отечества, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Профильная смена была открыта впервые. Сегодня 200 подростков уже проходят обучение по программе «Путь героев». Юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет постигают основы инженерной и огневой подготовки, а также тактической медицины. Ребята на практике отрабатывают навыки спасения себя и людей в экстремальных условиях, учатся управлять беспилотными летательными аппаратами.

Комплекты формы для инструкторов и курсантов были произведены за счет средств краевого бюджета. Также для смены был приобретен необходимый инвентарь.

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