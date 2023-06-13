Фестиваль «Карагод» прошел в Хабаровске Фото: Антон Шевченко

Фестиваль «Карагод» прошел в Хабаровске в День России. В парке возле стадиона имени Ленина собрались около семи тысяч человек, чтобы послушать песни и музыку разных народов, проживающих в крае.

- «Карагод» проходит в регионе с 2017 года. Цель фестиваля - показать единство народов. Все мы разные, но нас объединяет общая история, территория, язык, наш общий дом - Россия, - сказал заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин.

Праздник посетил и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он со сцены поздравил жителей города с Днем России. После этого для гостей выступили творческие коллективы Краевого дворца дружбы «Русь», Ассамблеи народов края, войск ВВО, нацгвардии РФ и Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. Участники военно-патриотического клуба «Данко» провели церемонию торжественного развертывания флага России.

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