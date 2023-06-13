Ограничения по гриппу и ОРВИ отменили в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Хабаровска сообщила об отмене ограничений по гриппу и ОРВИ. Их ввели 19 декабря прошлого года.

- В краевой столице заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находится на неэпидемическом уровне. Случаи заболевания гриппом не регистрируются уже несколько недель, - сказал замначальника отдела управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Виталий Петрищев.

Уровень заболеваемости сейчас находится ниже порога на 17,6 процента. С 29 мая по 4 июня в больницы обратились 1907 человек. Меньше болеют хабаровчане и ковидом.

Сейчас стоит вспомнить о профилактике кишечных инфекций. Мытье рук, овощей и фруктов многие годы является хорошим способом защиты. Покупать продукты и питьевую воду стоит только у проверенных поставщиков.

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