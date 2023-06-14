Мужчина напал на полицейского в Хабаровском крае Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ночью 7 мая жительница поселка Монгохто вызвала полицию. Она рассказала, что ее сын перебрал с алкоголем и пытался выломать входную дверь в квартиру. Он сильно шумел в подъезде, мешая жильцам отдыхать.

На вызов приехал сотрудник полиции. На лестничной клетке второго этажа он обнаружил 40-летнего мужчину, который вел себя агрессивно. Увидев удостоверение полицейского, он напал на представителя закона и начал избивать его руками и ногами. Уже 24 мая мужчину задержали. Когда его везли в служебном автомобиле он достал нож и начал угрожать участковому.

Мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. На него завели уголовное дело и передали материалы в суд. Фигуранта приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Этот срок он проведет в колонии-поселении.

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