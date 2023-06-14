Региональный этап конкурса «Строймастер» прошел в Хабаровске Фото: АСРО «РОС «СОЮЗ»

На базе Хабаровского промышленно-экономического техникума прошел региональный этап национального конкурса «Строймастер». Участники соревновались за звания лучших каменщиков, сварщиков, штукатуров и монтажников каркасно-обшивных конструкций. Такое мероприятие прошло в регионе впервые. Его целью стала популяризация строительных профессий.

- Сегодня строительная отрасль становится драйвером национальной и региональной экономики и вместе с тем испытывает нехватку кадров. Поэтому мы организовали и провели конкурс, чтобы привлечь внимание молодых специалистов к рабочим профессиям. Он также проводится, чтобы профессионалы могли показать свои умения и навыки, - сказала президент АСРО «РОС «Союз» Светлана Дианова.

По словам замминистра строительства Хабаровского края Темирлана Магомаева, такие конкурсы помогают создать кадровый потенциал отрасли и обеспечить ее устойчивое развитие.

Участникам конкурса предоставили комплекты спецодежды, раздали грамоты. Лучших в номинациях наградили денежными призами: 30 тысяч рублей за первое место, 20 тысяч - за второе и 10 - за третье. По итогам соревнований лучшим каменщиком стал Андрей Буньков, сварщиком - Евгений Нуйкин, штукатуром-маляром - Владимир Мантач, а монтажником каркасно-обшивных конструкций - Александр Келин.

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