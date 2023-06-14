Законность смены управляющих компаний проверят в Биробиджане Фото: @SemenovMaksim Фото: Социальные сети

Мэр Биробиджана Максим Семенов провел совещание с ресурсоснабжающими организациями и руководителями управляющих компаний. Главной темой стала подготовка города к новому отопительному сезону. Глава областного центра поднял вопрос о переходе собственников многоквартирных домов от одной управляющей компании (УК) в другую.

- В последнее время подобные случаи участились. Настораживает тот факт, что у недавно созданных УК в штате практически нет людей и спецтехники. Соответственно, возникает вопрос - а как они будут готовить жилфонд к новому отопительному периоду? А если в доме случится авария, как ее они будут устранять? - сказал Максим Семенов.

Мэр дал поручение специалистам отдела муниципального жилконтроля и комитету по управлению ЖКХ проверить законность процедуры. Им предстоит установить, правильно ли оформлены документы. Также сотрудники ведомств поднимут протоколы голосования и выборочно обойдут жильцов, которые участвовали в опросе. Это поможет понять, действительно ли выбор людей был добровольным.

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