Путешественники представят Хабаровский край на конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»
Фото: Иван Макеев
В Москве прошел форум «Путешествуй», в рамках которого состоялась презентация Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток - земля приключений».
- Цель конкурса - показать самые красивые места Дальнего Востока. Люди, которые путешествуют сами, любят нашу землю, могут показать округ так, что это привлечет людей из других регионов, - говорил ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Конкурс стартовал девять месяцев назад. За это время на участие было подано 368 заявок и 54 готовых фильма. От участников из Хабаровского края поступило 42 заявки. В их числе есть и известные в крае путешественники. К примеру, тревел-блогер Михаил Белоусов, снявший фильм о поездке на Шантарские острова.
Но регион хотят представить не только местные жители. О путешествии в Хабаровский край поступило 60 заявок. Некоторые из них были поданы участниками из других субъектов.
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