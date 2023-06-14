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НовостиОбщество14 июня 2023 6:48

Пособия по нетрудоспособности получили более 124 тысяч жителей Хабаровского края

Всего за 2023 год было оформлено около 226 тысяч пособий на три миллиарда рублей
Александра ЯВИЩЕНКО
Пособия по нетрудоспособности получили более 124 тысяч жителей Хабаровского края

Пособия по нетрудоспособности получили более 124 тысяч жителей Хабаровского края

Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2023 года отделение Социального фонда России (СФР) по Хабаровскому краю и ЕАО оформило и выплатило больше 226 тысяч пособий по временной нетрудоспособности. Общая сумма составила три миллиарда рублей. В Хабаровском крае выплаты получили более 124 тысяч человек. Фонд оформляет такие пособия без участия заявителя, то есть проактивно. А отследить путь больничного листа можно в личном кабинете на Госуслугах.

Размер пособия по нетрудоспособности рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от стажа и средней зарплаты за последние два года. Если стаж больше восьми лет, то размер выплат составит 100 процентов, от пяти до восьми лет – 80 процентов, а меньше пяти – 60 процентов. С 2023 года максимальный размер пособия составляет 2 736,99 рубля в день.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, а следующие дни – СФР. Если работник ухаживает за больным, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств СФР с первого дня больничного.

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