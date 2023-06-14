Пособия по нетрудоспособности получили более 124 тысяч жителей Хабаровского края Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2023 года отделение Социального фонда России (СФР) по Хабаровскому краю и ЕАО оформило и выплатило больше 226 тысяч пособий по временной нетрудоспособности. Общая сумма составила три миллиарда рублей. В Хабаровском крае выплаты получили более 124 тысяч человек. Фонд оформляет такие пособия без участия заявителя, то есть проактивно. А отследить путь больничного листа можно в личном кабинете на Госуслугах.

Размер пособия по нетрудоспособности рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от стажа и средней зарплаты за последние два года. Если стаж больше восьми лет, то размер выплат составит 100 процентов, от пяти до восьми лет – 80 процентов, а меньше пяти – 60 процентов. С 2023 года максимальный размер пособия составляет 2 736,99 рубля в день.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, а следующие дни – СФР. Если работник ухаживает за больным, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств СФР с первого дня больничного.

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