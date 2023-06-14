Расселение аварийного жилья опережает сроки в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае реализуется программа переселения из аварийного жилья. Итоги работы в этом направлении за 2022 год подвели на заседании комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Депутаты отметили, что 1,2 миллиарда рублей, выделенных на реализацию программы в 2022-м, осталась. Эти деньги будут освоены в 2023-м. План расселения в прошлом году был перевыполнен на 85 процентов. Все показатели были достигнуты в Хабаровске, Николаевске, Советской Гавани, Булгинском, Уктуре, Майском, Селихино, Гатке и Константиновке.

В рамках текущего этапа программы на 2022-2023 годы уже расселено 159 человек, 82 из которых получили жилье внепланово. Сейчас в регионе строятся шесть домов, квартиры в которых получат владельцы аварийного жилья. Пять новостроек буде в Хабаровске и еще одна в Комсомольске.

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