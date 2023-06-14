Эти резиденты работают не на внешнюю разведку

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Провел заседание председатель комитета, наш постоянный автор Кирилл Цмакалов. Депутат специально для КП проанализировал, как ТОСЭРы повышают инвестиционную привлекательность региона, и отрабатывает ли бизнес вложенные в него бюджетные деньги?

— Начну с того, что парламентский контроль это тяжелое оружие, поэтому наши земляки могут быть спокойны, ни один рубль налогоплательщиков, направленный на налоговые льготы бизнесу, работающему в ТОСЭРах, не будет потрачен впустую. Сразу возражу скептикам, что нельзя давать бюджетные деньги коммерсантам, мол, пусть сами «крутятся». Если можем помочь, а потом получить для казны втрое больше, это надо делать. Скажу так — заинтересовать инвестора и привлечь его в регион — это целое политико-экономическое искусство, важно получить реально работающее предприятие и льгот дать столько, чтобы бизнес выгоду увидел, но при этом мы сохранили наполняемость бюджета за счет поступления налоговых платежей.

Напомню, у нас действуют три территории опережающего социально-экономического развития, это «Хабаровск», «Комсомольск», и «Николаевск», включающие 32 площадки общей площадью 617 тыс. гектаров на землях 10-ти муниципальных районов края и двух городских округов. Привлечено 94-е резидента с общим объемом инвестиций 230,9 млрд. рублей, создано 11,5 тыс. рабочих мест.

Прорабатывается и вопрос по созданию международной ТОСЭР на острове Большой Уссурийский с концептом «Один остров – два государства». Раз уж страна начала поворот на Восток, надо поворачиваться с выгодой для края. Кому, как не нам, самому центру Дальнего Востока стать золотым мостом в Азию?! Будем, как Петр Первый, рубить окно, но не в Европу, там уже решётками всё заварено, а в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Заверяю ваших читателей, что ТОСЭРы это история про промышленность, а не про торговлю, как было еще недавно —мы китайцам наш круглый лес, а они нам табуретки, из нашей древесины сделанные и по цене дороже дерева. Резиденты представляют строительную, логистическую, транспортную, лесную, пищевую, авиационную, машино- и судостроительную, целлюлозно-

Фактически трудоустроено 4 446 человек, это хорошая цифра, а объем налогов, уплаченных в консолидированный бюджет края резидентами за прошлый год составляет 1 292,3 млн. рублей, то есть казна края приросла на один миллиард с довеском. Вот вам и ответ на вопрос, зачем региону тратиться на коммерсантов?!

Скажу и про мультипликативный эффект, правда, я его называю проще —эффект доброго снежного кома. Развивая ТОСЭРы, мы, в том числе, за счет федерального бюджета, строим инфраструктуру. То есть край получает автодороги, объекты электроэнергетики, газовые станции, линии водоснабжения, ливневой канализации и водоотведения.

Наша правда в том, и я бьюсь за нее всегда, что в первую очередь необходимо создавать возможности, а деньги найдутся. Надо давать зеленый свет малому и среднему бизнесу, вот кто настоящие труженики, устоят в любой кризис и санкции им не препона.

Призываю всех своих коллег из исполнительной власти, особенно в районах, в моих Бикинском и Вяземском так это однозначно, говорить с бизнесом на его языке: и про то, сколько вложить денег, когда и сколько вернется, не скрывать риски. Только тогда все наши планы будут гениальными и реализованными.

Кирилл Цмакалов.

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