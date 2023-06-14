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НовостиОбщество14 июня 2023 7:39

Эти резиденты работают не на внешнюю разведку

Финансовую результативность резидентов территорий опережающего развития сегодня обсудили на комитете Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию
Фото Кирилл Цмакалов. предоставлено автором

Фото Кирилл Цмакалов. предоставлено автором

Провел заседание председатель комитета, наш постоянный автор Кирилл Цмакалов. Депутат специально для КП проанализировал, как ТОСЭРы повышают инвестиционную привлекательность региона, и отрабатывает ли бизнес вложенные в него бюджетные деньги?

— Начну с того, что парламентский контроль это тяжелое оружие, поэтому наши земляки могут быть спокойны, ни один рубль налогоплательщиков, направленный на налоговые льготы бизнесу, работающему в ТОСЭРах, не будет потрачен впустую. Сразу возражу скептикам, что нельзя давать бюджетные деньги коммерсантам, мол, пусть сами «крутятся». Если можем помочь, а потом получить для казны втрое больше, это надо делать. Скажу так — заинтересовать инвестора и привлечь его в регион — это целое политико-экономическое искусство, важно получить реально работающее предприятие и льгот дать столько, чтобы бизнес выгоду увидел, но при этом мы сохранили наполняемость бюджета за счет поступления налоговых платежей.

Напомню, у нас действуют три территории опережающего социально-экономического развития, это «Хабаровск», «Комсомольск», и «Николаевск», включающие 32 площадки общей площадью 617 тыс. гектаров на землях 10-ти муниципальных районов края и двух городских округов. Привлечено 94-е резидента с общим объемом инвестиций 230,9 млрд. рублей, создано 11,5 тыс. рабочих мест.

Прорабатывается и вопрос по созданию международной ТОСЭР на острове Большой Уссурийский с концептом «Один остров – два государства». Раз уж страна начала поворот на Восток, надо поворачиваться с выгодой для края. Кому, как не нам, самому центру Дальнего Востока стать золотым мостом в Азию?! Будем, как Петр Первый, рубить окно, но не в Европу, там уже решётками всё заварено, а в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Заверяю ваших читателей, что ТОСЭРы это история про промышленность, а не про торговлю, как было еще недавно —мы китайцам наш круглый лес, а они нам табуретки, из нашей древесины сделанные и по цене дороже дерева. Резиденты представляют строительную, логистическую, транспортную, лесную, пищевую, авиационную, машино- и судостроительную, целлюлозно-

Фактически трудоустроено 4 446 человек, это хорошая цифра, а объем налогов, уплаченных в консолидированный бюджет края резидентами за прошлый год составляет 1 292,3 млн. рублей, то есть казна края приросла на один миллиард с довеском. Вот вам и ответ на вопрос, зачем региону тратиться на коммерсантов?!

Скажу и про мультипликативный эффект, правда, я его называю проще —эффект доброго снежного кома. Развивая ТОСЭРы, мы, в том числе, за счет федерального бюджета, строим инфраструктуру. То есть край получает автодороги, объекты электроэнергетики, газовые станции, линии водоснабжения, ливневой канализации и водоотведения.

Наша правда в том, и я бьюсь за нее всегда, что в первую очередь необходимо создавать возможности, а деньги найдутся. Надо давать зеленый свет малому и среднему бизнесу, вот кто настоящие труженики, устоят в любой кризис и санкции им не препона.

Призываю всех своих коллег из исполнительной власти, особенно в районах, в моих Бикинском и Вяземском так это однозначно, говорить с бизнесом на его языке: и про то, сколько вложить денег, когда и сколько вернется, не скрывать риски. Только тогда все наши планы будут гениальными и реализованными.

Кирилл Цмакалов.

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