Михаил Дегтярев показал павильон Хабаровского края на ПМЭФ Фото: Михаил Дегтярев
С 14 по 17 июня в культурной столице страны проходит Петербургский международный экономический форум. Хабаровский край принимает в нем участие в первый раз. Здесь открыт именной павильон региона, найти его можно под литерой G.
Губернатор края Михаил Дегтярев показал, как выглядит небольшая постройка, в которой каждый сантиметр рассказывает о заслугах региона. Здесь и зона вездеходов багги «Нрофей», которые собирают для спецоперации, и красоты края и его полезные ископаемые – золото, серебро, медь, олово и платина. А называется он «Родина китов и самолетов», как принято говорить о крае.
Соседями хабаровского павильона стали ОАЭ и Чеченская Республика, Москва и Санкт-Петербург.
А «слитками» золота, под которыми прячется шоколад, и другими вкусными блюдами уже угостили потенциальных инвесторов. Их отведали гости из ОАЭ.
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