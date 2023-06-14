Мужчина влетел в бордюр на трассе в Магаданской области Фото: МВД Магаданской области

49-летний водитель отечественного автомобиля попал в больницу после аварии. Днем 14 июня он влетел в бордюр на трассе Магаданской области и получил серьезные травмы.

- Днем 14 июня в дежурную группу отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 2019 километре колымской трассы, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Сотрудники ДПС выяснили: мужчина на автомобиле «ГАЗ» не справился с управлением, потерял контроль над автомобилем, и вылетел с дороги.

В итоге он получил серьезные травмы. На место происшествия вызывали медиков, которые и отвезли его в областную больницу.

Специалисты ГИБДД организовали проверку. Им предстоит выяснить подробности аварии.

Ранее в Магадане случилось тройное ДТП, в котором пострадала женщина.

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